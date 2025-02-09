Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 23. hafta mücadelesi!

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Antalyaspor bugün evinde Başakşehir’i konuk ediyor. Onvo Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç, RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Soner Dikmen'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan Süper Lig'deki son maçında Samsunspor ağlarına 3 gol gönderen Piatek geçen sezondan bu yana ligde en fazla hat-trick yapan isim konumunda da bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Başakşehir mücadelesi 9 Şubat Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir müsabakasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Kritik maç öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Antalyaspor’da, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngeç sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Soner Dikmen ve Milosevic’in durumları ise maç saatinde belli olacak. Konuk Başakşehir’de ise Onur Ergün, Duarte, Szysz, ve Ebosele sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor karşısında sahaya çıkamayacaklar. Kadro dışı kalan Berkay Özcan da Corendon Airlines Park’ta forma giyemeyecek.