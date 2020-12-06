Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Antalyaspor Ankaragücü maçı alt sıralarda mücadele eden her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Düşme potasından uzaklaşabilmek için 3 puana ihtiyacı bulunan her iki takım, tüm kozlarını sahaya yansıtabilmek adına büyük bir efor sarf edecek. Peki, Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kritik bir öneme sahip olan o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Antalyaspor Ankaragücü maçı 3 puan savaşının verileceği kritik bir mücadele olacak. Ligin ilk haftasından bu yana sadece 2 kez beraberlik alan ve 2 puanla ligin en son sırasında yer alan Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. 6 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır.
Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.
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