Antalyaspor Ankaragücü maçı 3 puan savaşının verileceği kritik bir mücadele olacak. Ligin ilk haftasından bu yana sadece 2 kez beraberlik alan ve 2 puanla ligin en son sırasında yer alan Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Antalyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. 6 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır.



Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.