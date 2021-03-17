Antalyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Alanyaspor maçı bilgileri

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş finale yükseldi. Şimdi ise ikinci finalistin belli olacağı Antalyaspor-Alanyaspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor ile Alanyaspor bu akşam mücadele edecek. Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

KAZANAN FİNALE YÜKSELECEK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Kırmızı-beyazlılar, 3 gün önce Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynadığı maçı 4-0, bu sezon ki ilk maçı 2-0 kaybetti.

Bugüne kadar lig ve kupada oynanan 15 Antalya derbisinde 4'ü iç sahada 5 galibiyeti bulunan Fraport TAV Antalyaspor, rakibine 4'ü iç sahada 8 kez mağlup oldu. İki mücadele golsüz berabere tamamlandı.

Antalyaspor, 15 karşılaşmada rakibinin 25 golüne 15 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

GEÇEN SEZON DA AYNI ETAPTA KARŞILAŞTILAR

Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor'u eleyen kırmızı-beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncu-yeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı.

Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

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