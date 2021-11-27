Antalyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberin Devamı

Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor, sezonun ilk 10 haftasında aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Evinde oynadığı son karşılaşmada Altay'ı mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez üst üste iki iç saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.

Bülent Korkmaz göreve geldikten sonra oynadığı 10 Süper Lig maçındaki tek yenilgisini son deplasman karşılaşmasında alan Alanyaspor, bu sezon üst üste iki dış saha mücadelesinden puansız ayrılmadı. Süper Lig'de 2021/22 sezonunun geride kalan 13 haftalık bölümünde Trabzonspor'un ardından en kısa süre skor dezavantajıyla oynayan takım olan Antalyaspor, aynı zamanda karşılaşmaları en uzun süre berabere devam eden ekip konumunda.



Bu sezon en fazla Süper Lig maçında ilk golü atan dört takımdan biri olan Alanyaspor, bu dokuz karşılaşmayı da kaybetmedi. Antalyaspor ise şu ana kadar açılış golünü kalesinde gördüğü altı maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan iki takımdan biri Alanyaspor (7; Fenerbahçe ile eşit), bu zaman diliminde en fazla gol yiyen ekip ise Antalyaspor. Son iki Süper Lig maçında birer gol atan Antalyaspor forveti Paul Mukairu, daha önceki 35 karşılaşmada kaydettiği gol sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor. Efecan Karaca, Alanyaspor forması giydiği son beş Süper Lig maçında takımının attığı 12 golün yarısına doğrudan katkı sağladı. Alanyaspor forması giyen Khouma Babacar'ın Süper Lig kariyerinde attığı gollerin %33'ünde ve son golde (vs Beşiktaş) asisti yapan oyuncu Efecan Karaca'ydı.

ANTALYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Haberin Devamı

Antalyaspor Alanyaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.