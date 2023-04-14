Antalyaspor 3-1 Alanyaspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan Antalyaspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Doğukan, 39. dakikada Ndao ve 85. dakikada Bertuğ kaydetti.

Alanyaspor'un tek golü 21. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte iki takımın da puanları 32 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada Alanyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Haji Wright ceza alanına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Runnarson’dan sekti. Seken topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.



21’inci dakikada orta alandan topu alarak ilerleyen Cavaleiro, derinlemesine Ahmed Hassan’a bırakırken, bu oyuncunun ceza alanına girer girmez yaptığı vuruş kaleci Helton’un yanından ağlarla buluştu: 0-1



27’nci dakikada Larsson’un penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Doğukan Sinik’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında filelere gitti: 1-1.



39’uncu dakikada Alanyaspor kalecisi Runnarson’un kısa pasında topu önünde bulan Alassane Ndao’nun sağ ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1



50’nci dakikada Fernando Martins’in sol kanattan ceza alanı içerisine ortasına iyi yükselen Emrecan Uzunhan’ın kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.



62’nci dakikada topla ceza sahası yayına doğru ilerleyen Ahmed Hassan’ın vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu bu sefer Doumbia önünde buldu ve içeriye verdi. Bir kez daha topla buluşan Ahmed Hassan kaleye şut çekti. Kaleciyi geçen topu çizgide Veysel Sarı çıkarttı.



64’üncü dakikada sağ kanattan Ndao’nun ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Larsson’un uçarak vurduğu kafayı kaleci kurtardı.



85’inci dakikada Haji Wright’ın sağ kanattan ceza alanı altı pas içerisine verdiği pasta Bertuğ Yıldırım, sağ ayağıyla topu boş kaleye yuvarladı: 3-1.



90+4’üncü dakikada savunmanın hatasında ceza alanı dışında topu önünde bulan Haji Wright’ın vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü.

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