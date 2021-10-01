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Antalyaspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Antalyaspor#Adana Demirspor
Antalyaspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Adana Demirspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor, tek puan kaybını rakibini ağırladığı ilk karşılaşmada yaşadı. Antalyaspor ile oynadığı son dokuz resmi maçın sadece birini kaybeden Adana Demirspor, tek yenilgisini rakibine konuk olduğu son karşılaşmada aldı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son iki maçı kazanan Antalyaspor, önceki altı karşılaşmalık süreçten galibiyet çıkaramamış ve kalesinde toplam 20 gol görmüştü. Şimdi gözler maç saatine çevrildi... Peki Antalyaspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Son üç Süper Lig maçında 10 gol atan ve 7 puan toplayan Adana Demirspor, sezonun ilk dört haftasını 2 gol ve 2 puanla kapatmıştı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor, daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında tek galibiyet alabilmişti. Deplasmanda oynadığı son 55 Süper Lig maçını kazanamayan Adana Demirspor, ligde devam eden en uzun seriyi yaşıyor. Süper Lig tarihindeki en uzun dış saha galibiyet hasreti ise Orduspor'a ait.

Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son iki gole de katkı sağlayan ve bu sezon ilk kez Yeni Malatyaspor maçında fileleri havalandıran Güray Vural, Ekim 2015'teki üç maçlık serisinden bu yana üst üste 2+ karşılaşmada gol sevinci yaşayamıyor. Adana Demirspor formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Mario Balotelli (toplam 3 gol), lig kariyerinde en son Kasım-Aralık 2017 arasında dört maçlık bir seri yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş maçta beş gole doğrudan katkı sağlayan ve son karşılaşmada üçüncü asistini yapan Matias Vargas, en üst lig kariyerinde daha fazla gol pasını en son 2018/19 sezonunda verdi.
Ersun Yanal, Antalyaspor'un başında yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara rakip olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamadı.

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ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Adana Demirspor maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Adana Demirspor