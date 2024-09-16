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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış karşılaşmasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Antalyaspor, sezonun ilk 4 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi yaşarken, seyircisi önünde 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Süper Lig'de 5. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor ise Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak. Antalyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Antalyaspor Adana Demirspor maçı canlı izle bilgisi...

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak . Maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 4 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 4 puanla 11. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 4 maçta 7 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Lige iç sahada 0-0 berabere biten Göztepe maçıyla başlayan Antalya ekibi, ikinci maçında Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Antalyaspor, bu sezonki ilk galibiyetini üçüncü haftada iç sahada Atakaş Hatayspor'a karşı 3-2'lik skorla kazandı. Akdeniz temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e deplasmanda 5-2 yenildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Adana Demirspor karşılaşması öncesi kırmızı kart cezalısı Güray Vural ile sakatlığı süren Bünyamin Balcı dışında eksik bulunmuyor.

Süper Lig'de 5. haftaya 1 puanla son sırada giren Adana Demirspor, 4 puanla 11. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yendiği rakibine ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup olmuştu.