Antalyaspor - Adana Demirspor maçı

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Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Antalyaspor 0-1 Adana Demirspor

Gol: 1' Belhanda

8' Kırmızı kart: Soner Aydoğdu (Antalyaspor)

Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçının sadece birini kaybeden Adana Demirspor, tek mağlubiyetini 2014/15 1. Lig play-off etabında rakibine konuk olduğu karşılaşmada aldı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde daha önceki 14 iç saha karşılaşmasında aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı. Ekim 2021'den bu yana seyircisi önünde üst üste iki yenilgi almayan kırmızı-beyazlılar; o süreçte önce Adana Demirspor, ardından da İstanbul Başakşehir'e mağlup oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk altı haftasında 13 puan toplayan Adana Demirspor, altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek sayısına ulaştı.

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Nuri Şahin yönetiminde ilk kez üç maçlık bir yenilgi serisi yaşayan Antalyaspor, Ekim-Kasım 2019 arasından bu yana Süper Lig'de üst üste dört karşılaşma kaybetmedi. O dönem takımın başında bulunan Bülent Korkmaz, bu yenilgi serisi sonrası görevinden ayrılmıştı. Antalyaspor bu sezon ilk golü yediği dört Süper Lig maçından da puan çıkaramazken, Adana Demirspor açılış golünü bulduğu dört karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Süper Lig'de görev yaptığı son sekiz maçta gol katkısı sağlayamayan Antalyaspor forveti Luiz Adriano, daha önceki altı karşılaşmada beş golde pay sahibiydi.

Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün de sahibi olan Haji Wright, forma giydiği son iki maçta çektiği altı şutun sadece birinde isabet bulabildi ve gol sevinci yaşayamadı.

Görev yaptığı son Süper Lig maçında Trabzonspor filelerini havalandıran Badou Ndiaye, en son Mart 2019'da üst üste iki karşılaşmada gol attı ve o süreçteki ilk golünü Antalyaspor karşısında kaydetti. Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Antalyaspor.

ANTALYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK? İŞTE MAÇ ÖNÜ BİLGİLERİ

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Antalyaspor Adana Demirspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.