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Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Antalyaspor 4 haftadır 3 puana hasret!

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Antalyaspor 4 haftadır 3 puana hasret!
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FT Antalyaspor, Süper Lig'in son 4 haftasında 3 puana hasret kaldı.

Lige iyi giriş yapan, 3 haftada 7 puan toplayan FT Antalyaspor, son haftalarda düşüşe geçti.

Ligin ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0’la geçen kırmızı-beyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Yine sahasındaki 3. hafta Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 4 haftada 3 puana hasret kaldı.

Ali Şafak Öztürk: Abdullah Avcı görüşüyoruzFTA Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Fenerbahçe maçından sonra yeni teknik direktör arayışları ile açıklamalarda bulundu. Öztürk, Abdullah Avcı ile görüştüklerini dile getirirken Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini ancak birkaç farklı opsiyonları daha olduğunu ifade etti.
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4. haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan güney ekibi, sahasındaki maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olunmasının ardından, yönetim Teknik Direktör Tamer Tuna ile yol ayrılığına gitti.

Kırmızı-beyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 2-1 yenilgiden kurtulamadı. Son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlılarda, sakat ve kırmızı kart cezalısı oyuncular da büyük sorun oluşturdu.

Ligde 8 puanla 11. sırada yer alan Antalyaspor, teknik direktör belirsizliğinin yanı sıra, sakat ve cezalılara rağmen Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

 

Antalyaspor 4 haftadır 3 puana hasret

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