MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı! Lukas Podolski, Ersan Gülüm...
GeriFutbol Antalyaspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı! Lukas Podolski, Ersan Gülüm...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 19:11 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı! Lukas Podolski, Ersan Gülüm...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı! Lukas Podolski, Ersan Gülüm...

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Lukas Podolski, Sidney Sam, Ersan Adem Gülüm ve Drole ile yollarını ayırdı.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalyaspor Kulübünün yeni başkanı Aziz Çetin'i ziyaret etti.

Çetin, ziyarette yaptığı açıklamada, yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu anlamda iç transferde birçok oyuncuyla sözleşme yenilediklerini ve yakın zamanda toplu imza töreni düzenleyeceklerini dile getiren Çetin, "Hocamızın istediği bütün futbolcular ile anlaştık. Lukas Podolski, Sidney Sam, Ersan Adem Gülüm ve Drole ile yollarımızı ayırdık. Kendilerine emeklerinden, takımlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarına devam edeceklerini kaydeden Çetin, "Ersun Yanal ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. 3 yıllık kontratımız var." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Liginin ünlü spikeri Eva Muratiden Türkiye sürprizi
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati'den Türkiye sürprizi!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi