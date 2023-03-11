Antalyaspor 4-0 Kayserispor(Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçı Antalyaspor 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 33 ve 68. dakikalarda Haji Wright, 52. dakikada Fredy ve 90+7'de Bertuğ Yıldırım attı.

Kayserispor maçında iki gol atıp bir de asist yapan Haji Wright, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'dan Antalyaspor'a gelen Bertuğ, golü sonrası duygusal bir sevinç yaşayıp Hatay'ın plaka kodunu gösterdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 28 yaptı. Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

ANTALYASPOR 4-0 KAYSERİSPOR

GOLLER: 33' Haji Wright, 52' Fredy, 68' Haji Wright, 90+7' Bertuğ

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

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Antalyaspor: Helton, Emrecan, Bünyamin, Veysel, Fernando, Güray, Fredy, Ufuk, Larsson, Ndao, Wright

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada Fredy'nin ara pasına hareketlenen Haji Wright, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden kaleyi yoklayan Wright'in şutunu kaleci Bilal ayaklarıyla kornere çeldi.

9. dakikada sağ kanattan Bünyamin'in pasında ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Fernando'nun şutu, az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasına iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşu, kalenin üstünden az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın yerden arka direğe ortasında Bünyamin Balcı'nın şutu direkten oyun alanına geri döndü, topu takip eden Haji Wright'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Haji Wright'ın yerden pasında Fredy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural’ın ortasında ceza sahası içinde Fredy’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

68. dakikada sağ kanattan Fredy’nin ortasında Haji Wright, penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bilal’in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

73. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uzodimma’nın vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.

90+7. dakikada sol kanattan Sam Larsson'un ortasında Emrecan Uzunhan'ın kafa vuruşunda, top Bertuğ'un önünde kaldı. Bertuğ topu ağlara yolladı. 4-0