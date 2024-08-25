Antalyaspor 3-2 Hatayspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 3-2 kazandı.

Hatayspor, 26(penaltı) ve 32. dakikalarda Carlos Strandberg'in golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Antalyaspor'un geri dönüşü geldi.

60. dakikada Kelven farkı 1'e indirdi. 66'de Djenepo skoru eşitledi. 90+4'te Samudio penaltıdan attığı golle ev sahibini 3-2 öne geçirdi.

Antalyaspor'da Safuri 44. dakikada penaltı kaçırdı. Hatayspor'da Kilama 51. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 4'e yükseltti. Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza da teknik direktör olarak Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada sol kanattan Burak'ın yerden pasına hareketlenen Safuri'nin sol çaprazdan şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.

26. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada hızlı çıkan Hatayspor'da Fernandes'in defansın arkasına yerden pasına hareketlenen Strandberg, kaleciyle çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Fernandes'in şutunda kaleci Kenan topu kornere çeldi.

44. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Safuri'nin şutunda kaleci Erce gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaluzinski’nin ortasında Samudio’nun kafa vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

60. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaluzinski’nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya yükselen Thalisson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

66. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Djenepo’nun orta şut karışımı vuruşunda top kalecinin üzerinden filelere gitti. 2-2

90+4’üncü dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Samudio, topu ağlara gönderdi. 3-2