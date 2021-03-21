Antalyaspor 3-1 Erzurumspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Erzurumspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti ve 8 hafta sonra galip geldi.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz ve 70. dakikada Bünyamin kaydetti. Erzurumspor'un tek golü 39'da Aatif'tan geldi.

Ersun Yanal'ın takımı böylece bu galibiyetle birlikte puanını 39'a yükseltti. Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

26. dakikada sol kanattan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattaki Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

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