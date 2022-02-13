Antalyaspor 3-0 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
ABDli eski komutandan çarpıcı açıklama: Bölgenin anahtarı TürkiyeABD'li eski komutandan çarpıcı açıklama: Bölgenin anahtarı Türkiye#ABD
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Yunan Bakan Yardımcısından Egede provokatif ziyaretlerYunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler#Yunanistan
Konvoy yola çıktı... Brükselde OHALKonvoy yola çıktı... Brüksel'de OHAL!#Brüksel
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
Trabzonsporun 11i belli oldu Abdullah Avcıdan sürpriz...Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz...#Trabzonspor - Konyaspor
Sultangazide düğün sahiplerinden polise saldırıSultangazi'de düğün sahiplerinden polise saldırı#Sultangazi
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Kanlı takip Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldüKanlı takip! Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldü#Kocaeli
Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar Uymayana para cezası...Evini kiraya vermeyen ev sahibi için kritik karar! Uymayana para cezası...#Amsterdam
Ünlü müzisyen yoğun bakıma alındıÜnlü müzisyen yoğun bakıma alındı!#Arif Şentürk
HABERLERSpor Arena Haberleri

Antalyaspor 3-0 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

#Fraport Tav Antalyaspor#Vavacars Fatih Karagümrük Maçı#Fraport Tav Antalyaspor Vavacars Fatih Karagümrük Maçı
Antalyaspor 3-0 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Antalyaspor 3-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Galibiyet gollerini 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Kudryashov ve 85. dakikada Mehmedi kaydetti.

Ligde 8 maç sonra galibiyet alan Antalyaspor'un puanı 28 oldu. Karagümrük ise 33 puanda kaldı. 

İLK 11'LER

Antalyaspor: Diogo, Floranus, Naldo, Doğukan, Kudriashov, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Hakan

Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Emre Mor, Borini, Bistrovic, Luckassen, Salih Dursun, Zukanovic, Caner, Karamoh, Toure

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fraport Tav Antalyaspor#Vavacars Fatih Karagümrük Maçı#Fraport Tav Antalyaspor Vavacars Fatih Karagümrük Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

 #Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası