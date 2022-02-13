Antalyaspor 3-0 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 25. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Antalyaspor 3-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
Galibiyet gollerini 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Kudryashov ve 85. dakikada Mehmedi kaydetti.
Ligde 8 maç sonra galibiyet alan Antalyaspor'un puanı 28 oldu. Karagümrük ise 33 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Diogo, Floranus, Naldo, Doğukan, Kudriashov, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Hakan
Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Emre Mor, Borini, Bistrovic, Luckassen, Salih Dursun, Zukanovic, Caner, Karamoh, Toure