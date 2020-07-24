Antalyaspor 2-2 Galatasaray

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Galatasaray, Süper Lig'de 34. hafta maçında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Akdeniz ekibi, 19. dakikada Fredy'nin golüyle öne geçti. Galatasaray'ın golleri 58. dakikada Saracchi ve 65. dakikada Belhanda'dan geldi. Son sözü 90+2. dakikada Blanco söyledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 56'ya yükseldi. Beşincilik yarışı veren diğer takım Alanyaspor ise 1 maç eksiğiyle 54 puanda bulunuyor. Antalyaspor'un puanı ise 45 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Galatasaray'da Emre Akbaba topa doğru koşarken sağ bacağını tutarak yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

5' Galatasaray'da Ömer Bayram, sakatlanan Emre Akbaba'nın yerine oyuna girdi

9' Ömer ile Seri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle topu kapan Fredy, ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.

19' Amilton'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren'in ortasına bekletmeden vuruşunu yapan Fredy, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi

21' Kullanılan köşe vuruşunun ardından topu tekrar kontrol eden Ömer Bayram'ın ortasında Sofiane Feghouli, çok uygun pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

39' Jahovic'in hatasıyla başlayan Galatasaray atağında Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Adem'in ortası ceza sahası dışında Linnes'e kadar geldi. Linnes'in sert şutu çerçeveyi bulmadı. Yardımcı hakem Adem'in ofsaytta olduğunu işaret etti.

48' Galatasaray atağında Saracchi'nin pasına hareketlenen Belhanda'ya Veysel izin vermedi ve top auta çıktı.

58' Doğukan'dan topu kapan Adem'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Saracchi, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi

65' Penaltı vuruşunda topun başına geçen Younes Belhanda, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

85' Galatasray atağında Adem'in pasıyla ceza sahasına giren Feghouli'nin vuruşunda Ferhat son anda müdahalesini yaparak golü önledi

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nazım, Doğukan, Fredy, Ufuk, Amilton, Jahovic.

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem

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