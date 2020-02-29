Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe | Maçın özeti ve golleri

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Hakan Özmert'in sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.

16. dakikada Fenerbahçe üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Sol taraftan Kruse'nin ortasında arka direkte Mehmet Ekici topa kafayı vurdu. Kaleci Boffin'in müdahale ettiği topu savunmadaki Celustka çizgi üzerinden çıkardı. Altıpasın sağında topu yeniden önünde bulan Mehmet Ekici'nin boş pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Antalyaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topu kontrol eden Amilton, ceza sahasına girdi ve kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Amilton, Altay'ı çalımlamak istedi. Kalesini terk eden Altay, iki hamlede topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın ortasında kale önünde Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Podolski'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda top, kaleci Altay'ın solundan filelere gitti: 1-1.

57. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin yerden ortasında penaltı noktasından sert vuran Hakan Özmert, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

59. dakikada Amilton'un sağ kanattan yerden ortasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşı kalan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonucu hakem pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü geçersiz saydı.

74. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topa iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

90 6. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde iyi yükselen Zajc, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-2.





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