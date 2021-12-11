Antalyaspor 2-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

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Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelede 1-0 öne geçen Trabzonspor, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bordo-mavililer, 24. dakikada Cornelius ile öne geçerken yanıt 34. dakikada Fredy'nin penaltı golüyle geldi.

Skoru belirleyen golü ise 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine attı.

Bu sezonki ilk yenilgisini yaşayan lider Trabzonspor, 39 puanda kaldı. Antalyaspor'un puanı ise 21 oldu.

8 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Süper Lig'de son 8 maçını kazanan ve rakipleriyle puan farkını açan Trabzonspor, 9. karşılaşmada Antalyaspor'a takıldı.

10 MAÇ SONRA İLK GOL

Bordo-mavililer, Antalyaspor deplasmanında kesinde 2 gol birden gördü. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 10 maç sonra 1'den fazla gol yedi.

SERİ 27 MAÇTA KALDI

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 27 maçta kaldı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

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2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik’in vuruşu defanstan döndü.

5. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ghacha pasını içeriye çıkardı, Doğukan Sinik’in vuruşu üstten auta gitti.

17. dakikada Dorukhan Toköz’ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hamsik’in şutunu kaleci kornere çeldi.

23. dakikada Hamsik’in pasını alan Nwakaeme’nin vuruşunu kaleciyi geçti, topu defans son anda kornere attı.

24. dakikada Hamsik’in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hugo’nun kafasını kaleci çıkardı. Altı pas içinde kalan topu Conelius ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası içindeki şutu Edgar’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Antalyaspor’da Fredy kalecinin solundan penaltıyı gole çevirdi. 1-1

45. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

50. dakikada Hamsik’in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Djanıny’in şutu üstten auta gitti.

55. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

68. dakikada Fredy’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

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72. dakikada Djanıny’ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

73. dakikada Güray Vural’ın ceza alanı altı pas içine gönderdiği topa ters vuruş yapan Dorukhan Toköz’ün dokunuşu ağlara gitti. 2-1

83. dakikada Bakesetas’ın serbest vuruştan ceza alanı içine kestiği ortada Hugo’nun ayak içi dokunuşu yandan auta gitti.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudryashov, Güray, Poli, Doğukan Sinik, Fredy, Mukairu, Ghacha.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar Ie, Hugo, Bruno Peres, Berat, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

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2015/16 sezonundan bu yana maçın oynandığı haftaya lider giren takımlara rakip olduğu 12 Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor, son altı karşılaşmadan sadece 1 puan çıkardı ve bu süreçteki beş mücadelede rakip fileleri havalandıramadı. Antalyaspor forması giyen Amilton'un geçen sezon her iki Süper Lig maçında da gol attığı tek takım Trabzonspor'du. Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son yedi iç saha golünün dördünde Bünyamin Balcı'nın doğrudan katkısı var.

Süper Lig'in 2021/22 sezonunda en fazla gole katkı yapan oyuncu olan Anthony Nwakaeme, bu katkısıyla Trabzonspor'un bu sezon topladığı puanın %33'üne etki etti. Bu sezon Süper Lig'de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci olan Uğurcan Çakır, 2021/22 sezonunda ilk kez üst üste üç gole kapama yapmak için sahaya çıkıyor. Trabzonspor'un başında görev yaptığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

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ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.