Antalyaspor 2-1 Sivasspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 14. hafta açılış maçında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 40. dakikada Safuri ve 66. dakikada Veysel Sarı atarken Sivasspor'un sayısını 43'te Koita kaydetti.

Bu sonuçla art arda ikinci galibiyetini alan Antalyaspor puanını 17'ye yükseltti. Ligde son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Soner Dikmen, Petrusenko, Kaluzinski, Safuri, Samudio, Gaich

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Achilleas, Poungouras, Charisis, Pritchard, Garry Rodrigues, Rey Manaj, Koita

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Pritchard'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

20. dakikada kazanılan kornerde Kaluzinski'nin penaltı noktasına ortasında Samudio'nun sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt’un ortasında Gaich’in altıpas önünde kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

33. dakikada Rey Manaj’ın kafa ile defansın arkasına yolladığı topla buluşan Garry Rodrigues'in kaleci Kenan ile vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada defansın arkasına pasa hareketlenen Safuri, ceza sahası içinde savunma oyuncularını çalımlayıp yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Pritchard’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita röveşatayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



66. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

69. dakikada orta sahadan defansın arkasın pasla buluşan Van de Streek'in kaleci Ali ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ali topu kurtardı, seken topu defans uzaklaştırdı.

90. dakikada Townsend'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gaich'in uzak köşeye şutunu kaleci son anda kornere çeldi.