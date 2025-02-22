Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa maç özeti (Süper Lig)

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Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Soner Dikmen ve 42. dakikada Braian Samudio kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek golü ise 90+5. dakikada Hajradinovic'ten (penaltıdan) geldi.

Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra galip gelen Antalyaspor 30 puana yükseldi, üst üste ikinci yenilgisini alan Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında lider Galatasaray'la karşılaşacak, Antalyaspor ise Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Akdeniz temsilcisi öne geçti. Samudio'nun sağ çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

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14. dakikada Fall'ın sağ çaprazdan topla buluşturduğu Ben Ouanes'in ceza alanında şutunda, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Soner Dikmen'in şutunda kaleci Gianniotis'den dönen topu penaltı noktasının solunda önünde bulan Larsson'un vuruşunda, Yasin Özcan meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan korner atışını kullanan Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını, Onvo Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.