Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor maçı özet (Süper Lig)

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Süper Lig’in 26. Haftasında Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Kıran kırana geçen mücadele, Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ilk golü 58. Dakikada Sowe’dan geldi. Golcü futbolcu, Hojer’in asistini gole çevirmeyi başardı.

Antalyaspor’un golleri ise 90’ (P), 90+7’ Gaich’ten geldi.

Bu sonuçla Rizespor, 33 puanla 8. Sırada kendine yer buldu. Antalyaspor da 33 puanla 9. Sırada yer aldı.

Rizespor gelecek hafta evinde Bodrum FK’yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Galatasaray’a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada kazanılan serbest vuruşta Safuri ceza sahasına ortaladı, Van de Streek’in kafa vuruşu üstten auta gitti.

22. dakikada Akintola ceza sahasına çalımlarla girdi, çizgiye kadar inip içeriye yerden çıkardığı topa gelişine vuran Ali Sowe’nin şutu kaleciden sekti, dönen topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

34. dakikada Van de Streek’in ara basıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kaluzinski’nin yerden sert şutu, az farkla auta gitti.

43. dakikada sol kanattan Van de Streek’in ceza sahasına ortasında göğsüyle topu önüne alan Samudio’nun yerden şutunu kaleci Tarık kurtardı.

45. dakikada Safuri'den aldığı pasla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Samudio’nun şutunu Tarık korner çeldi.

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53. dakikada sağ kanattan Samudio’nun ceza sahasına ortasında Van de Streek’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Alikulov'un savunmanın arasından attığı pasta topla buluşan Hojer, ceza sahası girip arka direğe çevirdi. Pozisyonun devamında arka direkte Ali Sowe, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

79. dakikada sol kanattan Berkay Özcan’ın yaptığı ortada arka direkte Ali Sowe'un şutunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Gaich’in içeri çevirmek istediği top Taha Şahin'in elle müdahalesi sonrası oyun alanını terk etti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gaich, yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90+8. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan yerden içeri gönderdiği pasta Milosevic'in gelişine vuruşu sonrası defansa çarpan top Gaich'in önünde kaldı. Gaich'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1