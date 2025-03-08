×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor maçı özer (Süper Lig)

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor maçı özer (Süper Lig)
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 15:50

Süper Lig’in 26. Haftasında Antalyaspor, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Antalyaspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Gaich, maçta yıldızlaşan isim oldu.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 26. Haftasında Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Kıran kırana geçen mücadele, Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ilk golü 58. Dakikada Sowe’dan geldi. Golcü futbolcu, Hojer’in asistini gole çevirmeyi başardı.

Antalyaspor’un golleri ise  90’ (P), 90+7’ Gaich’ten geldi.

Bu sonuçla Rizespor, 33 puanla 8. Sırada kendine yer buldu. Antalyaspor da 33 puanla 9. Sırada yer aldı.

Rizespor gelecek hafta evinde Bodrum FK’yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Galatasaray’a konuk olacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!