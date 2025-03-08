Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor maçı özer (Süper Lig)

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Süper Lig’in 26. Haftasında Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Kıran kırana geçen mücadele, Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın ilk golü 58. Dakikada Sowe’dan geldi. Golcü futbolcu, Hojer’in asistini gole çevirmeyi başardı.
Antalyaspor’un golleri ise 90’ (P), 90+7’ Gaich’ten geldi.
Bu sonuçla Rizespor, 33 puanla 8. Sırada kendine yer buldu. Antalyaspor da 33 puanla 9. Sırada yer aldı.
Rizespor gelecek hafta evinde Bodrum FK’yı ağırlayacak. Antalyaspor ise Galatasaray’a konuk olacak.