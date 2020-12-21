Antalyaspor 2-0 Kayserispor (Maçın özeti ve golleri)

Hes Kablo Kayserispor maçından önce sahasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan kırmızı-beyazlılar, 13. hafta sonunda puanını 17'ye yükseltti.

Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Amilton ile 40. dakikada Fredy kaydetti.

Ligde 8 haftadır kazanamayan konuk ekip ise 10 puanda kaldı.

Maçtan önemli anlar:

10. dakikada Kvrzic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Sam'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon için VAR incelemesine başvuran hakem Ümit Öztürk, bu futbolcunun Veysel Sarı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golün geçerli olmadığına hükmetti.

70. dakikada bir kez daha Pedro Henrique'nin topu ağlara gönderdiği pozisyon sonrası VAR odasından gelen uyarıyı dikkate alan hakem Ümit Öztürk, pozisyonu izledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ersun Yanal ile iç sahada üst üste ikinci galibiyet



Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Antalyaspor, Yanal yönetiminde ilk resmi maçında ligin 9. haftasında 22 Kasım'da Aytemiz Alanyaspor'a iç sahada 2-0 yenildi.

Akdeniz ekibi, 10. haftada 29 Kasım'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Yanal'ın takımın başında çıktığı üçüncü lig maçında kırmızı-beyazlılar, 11. haftada 6 Aralık'ta konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Böylece Antalyaspor, ligde 7 hafta sonra maç kazandı.

Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde ligin 12. haftasında ise 14 Aralık'ta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.



Rize'de ilk dış saha galibiyeti hedefi



Antalyaspor, ligin 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan ve dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Akdeniz ekibi, üç puan hedefiyle çarşamba günü Rize'ye gidecek.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Jahovic.

Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behiç, Kvrzic, Attamah, Aaron Lennon, Fernandes, Henrique, Alibec.