Antalyaspor 2-0 Kayserispor (MAÇ ÖZETİ)

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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma 2-0'lık ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sander Van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

ALEX DE SOUZA ALEV ALDI

Sahasında oynadığı son 3 maçı da kazanan Onvo Antalyaspor büyük bir yükseliş yakaladı. Alex de Souza'nın öğrencileri çıktığı son 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. 16. haftanın sonunda ise Akdeniz ekibinin 21 puanı bulunuyor.

Düşme hattında yer alan Bellona Kayserispor ise 15 puanda kalmış durumda.

🔥 Alex de Souza alev aldı



🆚 Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.



⚽️ Sander van de Streek

⚽️ Soner Dikmen



📌 Alex de Souza'nın öğrencileri son 4 haftada aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişini sürdürdü. pic.twitter.com/PMpfbKfh0i — Spor Arena (@sporarena) December 15, 2024

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ANTALYA'DA SAKATLIK!

Antalyaspor'da sakatlık yaşayan Erdoğan Yeşilyurt, karşılaşmanın 82. dakikasında sedyeyle oyundan çıktı. Ön çapraz bağlarında problem olduğu iddia edilen futbolcunun durumuyla ilgili resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

GELECEK HAFTA

Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Karimi'nin ara pasına hareketlenerek kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, Kenan Piric meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden ortasında ön direğe hareketlenen Van de Streek'in uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

28. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı kornerde yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaleci Kenan Piric'in uzun pasına hareketlenerek kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in kafayla aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

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68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

69. dakikada Karimi'nin geri pasında araya giren Larsson'un kaleciyi çalımladıktan sonra vurduğu topu Kayserisporlu savunma oyuncusu güçlükle kornere çeldi.

74. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden pasına hareketlenen Soner Dikmen'in kale önünde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda, kaleci Onurcan Piri topu güçlükle kornere çeldi.

Onvo Antalyaspor: 2 - Bellona Kayserispor: 0

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

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Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Soner Dikmen (Dk. 84 Erdal Rakip) , Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 76 Safuri), Larsson (Dk. 84 Townsend), Gaich (Dk. 64 Samudio)

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Ramazan Civelek), Karimi, Bourabia (Dk. 87 Talha Sarıarslan), Baran Ali Gezek (Dk. 64 Nazon), Boa Morte, Bahoken (Dk. 71 Ackah)

Goller: Dk. 45 Van de Streek, Dk. 74 Soner Dikmen (Onvo Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Baran Ali Gezek, Dk. 59 Bourabia, Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt (Onvo Antalyaspor)