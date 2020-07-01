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GeriFutbol Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme imzaladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 17:56,Son Güncelleme:

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme imzaladı!

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Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme imzaladı!
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Fraport TAV Antalyaspor'da 15 yaşındaki futbolcu Emre Uzun ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Almanya'nın Hannover kentinde 2005 yılında doğan ve futbola 2016'da Arifiye Atılgan Spor'da başlayan Emre, Aslan Futbol Kulübünde forma giydikten sonra teknik direktör Bülent Uygun'un tavsiyesiyle 2017 yılında Osmanlıspor'a transfer edildi.

Orta sahada görev alan Emre, 14 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde çıktığı 24 maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri çekti.

Antalyaspor'a transferinin ardından ailesiyle Antalya'ya yerleşen Emre, bir süre 15 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydi.

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Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen oyuncunun performansını yeterli gören kırmızı-beyazlı kulüp, kendisiyle profesyonel sözleşmeye imza attı.

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Gelecekte A takımda yer alabilmek için çok çalışacağını belirten genç futbolcunun, "Ağabeylerimden öğreneceğim çok şey var." dediği aktarıldı.

 

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzunla profesyonel sözleşme imzaladı

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