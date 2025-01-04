Antalyaspor 1-4 Eyüpspor (Süper Lig maçı)

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip, 32 ve 35. dakikalarda Thiam, 42. dakikada Ahmed Kutucu'nun golleriyle devreyi 3-0 önde kapattı.
Antalyaspor, 48. dakikada Safuti ile umutlansa da skoru belirleyen gol 62. dakikada Ampem'den geldi.
Üst üste 2. yenilgisini yaşayan Alex de Souza^nın öğrencileri 21 puanda kaldı. Eyüpspor'un puanı ise 30'a yükseldi.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Kenan, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Soner, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich.
Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Caner, Tayfur, Melih, Ahmed Kutucu, Halil, Ampem, Thiam.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.
6. dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanında topla buluşan Gaich'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol köşeden korner atışıyla gönderdiği ortaya ön direkte yükselen Vezo'nun kafayla arkaya indirdiği topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
34. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasında Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını işaret etti.
35. dakika penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci Piric'in sağından topu ağlarla göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
41. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Ampem'in ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından filelerle buluşturdu: 0-3
47. dakikada Kaluzinski’nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutu üstten az farkla auta gitti.
48. dakikada Van de Streek’in sağ ayağının dışıyla yaptığı güzel ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri, yerden sert vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-3
62. dakikada Thiam’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ampem, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 1-4
66. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Van de Streek’in kafa vuruşunu kaleci Berk’e kurtardı. Dönen topta Larsson’un şutunu yine Berke kurtarıp kornere çeldi.
75. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarıya çıktı.