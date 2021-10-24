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Antalyaspor 1 - 2 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

#Medipol Başakşehir#Antalyaspor#Emre Belözoğlu
Antalyaspor 1 - 2 Medipol Başakşehir (Maç özeti)

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Sahadan 2-1 galip ayrılan Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2'de 2 yaptı.

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar...Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar...
Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar...

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Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Takımın başına geçtiği ilk maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Emre Belözoğlu, Antalyaspor karşısında da takımını 3 puana taşıdı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 32 ve 57. dakikalarda Berkay Özcan kaydetti. Berkay Özcan, Başakşehir kariyerindeki ilk golleri kaydetmiş oldu.

Antalyaspor'un tek sayısı, 90+4'te Ghacha'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 12'ye yükseltti. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

56. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Ndayishimiye'nin ara pasına hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
76. dakikada Visca'nın köşe vuruşundan ortasına yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
80. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
90 4. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın elleriyle uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ghacha, fileleri havalandırdı:
1-2.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov (Dk. 73 Milosevic), Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 73 Ghacha), Fredy (Dk. 89 Ufuk Akyol), Güray Vural, Doğukan Sinik, Amilton (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Crivelli (Dk. 46 Wright)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 90 2 Şener Özbayraklı), Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 74 Aleksic), Berkay Özcan, Visca (Dk. 90 2 Chadli) Deniz Türüç (Dk. 75 Guldbrandsen), Tolga Ciğerci, Okaka
Goller: Dk. 32 ve 56 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 90 4 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 79 Çaiçara (Medipol Başakşehir)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Medipol Başakşehir#Antalyaspor#Emre Belözoğlu

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