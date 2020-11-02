Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe / Maçın özeti ve golleri

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada penaltıdan Perotti attı. Antalyaspor'un sayısını 52. dakikada Lukas Podolski kaydetti.

Mücadelede rakibine büyü üstünlük kuran Fenerbahçe'nin 3 topu direkten döndü.

Antalyaspor'da Jahovic 44. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise uzatma dakikalarında art arda iki sarı kart gören Sinan Gümüş kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla art arda 4. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 17'ye çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

ANTALYASPOR 1-2 FENERBAHÇE



GOL: 49' Ozan Tufan, 52' Podolski, 84' Perotti (P)



KIRMIZI KART: 44' Jahovic, 90+6' Sinan Gümüş

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı

3' Sosa'nın pasında sağdan bindiren Valencia'nın yerden ortasını Naldo uzaklaştırdı.

4' Ozan Tufan orta sahadan aldığı topu rakip ceza alanına kadar taşıdı, sağa pasında Valencia Samatta'ya bırakmak isterken savunma araya girdi.

5' Sağdan kullanılan taç atışında Valencia'nın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

11' Sosa'nın ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Serdar kafayı vurdu, Boffin gole izin vermedi.

13' Fenerbahçe yine etkili geldi! Kale alanı üzerinde topla buluşan Samatta'nın pasında Valencia gelişine vurdu, top dışarı gitti.

15' Bu kez Ozan gole yaklaştı! Penaltı noktası üzerinden volesinde top üstten dışarı gitti.

19' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Soldan ön direğe kullanılan köşe vuruşunda Samatta'nın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

24' Gustavo'nun ceza alanı dışından şutunda top Boffin'de kaldı.

27' Fenerbahçeli futbolcular elle oynama sebebiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

36' Sosa'nın kale sahası sağından içeri çevirdiği topu Samatta'dan önce Veysel kornere yolladı.

37' Samatta'ya arkadan faul yapan Veysel Sarı sarı kart gördü

40' Nuri Şahin'in uzaklardan şutunda top Altay'da kaldı.

44' Serdar Aziz'e sert giren Jahovic ilk olarak sarı kart görmüştü, ardından VAR'da pozisyonu izleyen Bahattin Çiçek Jahovic'e kırmızı kart çıkardı. Antalyaspor 10 kişi.

45+1' Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla dışarı gitti

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarıya Antalyaspor başladı...

48' Serdar Aziz'in uzaklardan şutunda top Boffin'de kaldı.

49' GOL! Fenerbahçe öne geçiyor! Sağdan sıfıra inen Valencia'nın geriye doğru yerden pasında Ozan Tufan yerden düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi.

52' GOL! Antalyaspor eşitliği yakaladı! Savunma arkasına sarkan Podolski'nin şık vuruşunda top ağlarla buluştu.

55' Caner'in soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi hareketlenen Tisserand'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

57' Caner yine soldan köşe vuruşu kullandı, bu kez Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

58' DİREK! Caner Erkin'in ortasında Pelkas kafayı vurdu, uzak direkten dönen top Boffin'de kaldı.

60' DİREK! Gustavo'nun uzaklardan şutunda top direkten döndü. Devamında Naldo'ya faul yapan Samatta sarı kart gördü.

62' Fenerbahçe'de Pelkas ve Sosa çıktı, Cisse ve Perotti oyunda

66' Podolski'nin ceza alanı dışından şutunda top az farkla dışarı gitti.

73' Cisse'nin şutunda Naldo'dan dönen top için VAR incelemesi kararı geldi. Bahattin Şimşek pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.

82' Fenerbahçe art arda pozisyonlara girdi. Cisse'nin şutunda savunmaya çarpan top direkten oyuna döndü, devamında gelen şutu yine savunma çizgiden çıkardı.

83' Fenerbahçe penaltı kazandı! Perotti yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.

84' GOL! Perotti topu ağlara yolladı. 1-2

90' Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi.

90+1' Freddy'nin sağ çaprazdan şutunda top dışarı gitti.

90+4' Freddy'nin sağdan ortasında Ersan Adem Gülüm'ün kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

90+6' Art arda iki sarı kart gören Sinan Gümüş kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Lemos, Nazım, Tolga, Novak, Mert Hakan, Sinan, Ademi, Perotti, Cisse

ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Jahovic, Gökdeniz, Mert, Bünyamin, Veysel

YEDEKLER: Ferhat, Doğukan Özkan, Ersan, Mevlüt Han, Fredy, Ufuk, Serdar, Imeri, Adem Metin, Ali Eren.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...