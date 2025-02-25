Antalyaspor 1-2 Beşiktaş maç özeti (Türkiye Kupası)

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk Beşiktaş, Keny Arroyo'nun 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Antalyaspor'da oyuna 62. dakikada giren Deni Milosevic, 64. dakikada kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 76. dakikada sahneye çıkarak attığı golle siyah-beyazlıları yeniden öne geçirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından kupada 3'te 3 yapan Beşiktaş, D Grubu'nun lideri olarak çeyrek finale yükseldi.
Siyah-beyazlılar çeyrek final kurasına seri başı olarak katılacak ve grubunu ikinci tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Abdurrahim Dursun'un hatasıyla topu önünde bularak kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının solundan çizgiye kadar inen Masuaku'nun yerden pasında kale önünde topla buluşan Arroyo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına hareketlenen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
64. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in kale önünden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sol kanattan pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın sert vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-1.
🚀 Rafa Silva'nın müthiş golüpic.twitter.com/a4BvBCEreR— Spor Arena (@sporarena) February 25, 2025