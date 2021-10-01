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Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Antalyaspor#Adana Demirspor
Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galibiyet golleri Balotelli ve Vargas'tan geldi

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Antalyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 2-1'lik skorla kazandı.

Adana ekibi, 42. dakikada Mario Balotelli ile öne geçerken yanıt 59. dakikada Bünyamin'den geldi. Son sözü ise 80. dakikada Vargas söyledi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 12'ye yükseltti. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

17. dakikada Vargas'ın serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Samet Akaydın'ın sağ çaprazdan kafayla şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

23. dakikada Balotelli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada kale çizgisinde oluşan karambolde Vargas, topu röveşatayla kale içine gönderdi. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.

35. dakikada soldan kullanılan ve ceza sahasına ortalanan köşe vuruşunda, Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top üstten dışarıya gitti.

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39. dakikada Balotelli'nin ceza sahası içinde şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

42. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün'ün sağ kanattan rakip ceza alanına ortasında, Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşu sonrası yükselen topu arka direkte önüne indiren Balotelli, kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.

İkinci yarı birazdan...

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#Süper Lig#Antalyaspor#Adana Demirspor