Antalyaspor 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti)
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, 90+6. dakikada gelen golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 12. dakikasında Ekuban ile penaltıdan yararlanamayan Trabzonspor, 25. dakikada Amilton'un golüne engel olamadı.
Antalyaspor, 33. dakikada Ersan Gülüm'ün gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Son sözü 90+6. dakikada Afobe söyledi ve Trabzonspor, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
İki maç sonra puan kaybeden Trabzonspor'un puanı 27'ye yükseldi. Hatayspor karşısında alınan 6-0'lık yenilgi sonrası 8 puan toplayan Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Ekuban'ın şutunda Ersan Adem Gülüm'ün ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.
12. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.
25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
33. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 10 kişi kaldı. Mücadeledeki ilk sarı kartını penaltı pozisyonunda gören Ersan Adem Gülüm'ün, orta sahadan üst üste çalımlarla hızlı hücuma çıkan Abdülkadir Ömür'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, bu futbolcuya ikinci kez sarı kartını gösterdi.
Böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ersan Adem Gülüm, oyun dışı kaldı.
49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti.
90 6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu:
1-1.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
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