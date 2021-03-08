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Spor Arena
Haber Giriş: 08.03.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve goller)

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Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve goller)

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı.

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un golünü 38. dakikada Hakan Özmert, Kasımpaşa'nın sayısını 72. dakikada Thelin kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 13, beraberlik serisi ise 7 maça çıkan Antalyaspor puanını 36'ya çıkardı. Kasımpaşa ise 30 puana çıktı.

Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 58 Podolski), Fredy (Dk. 71 Omar Imeri), Sidney Sam (Dk. 71 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 88 Serdar Gürler), Gökdeniz Bayrakdar ???????
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Haddadi, Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj, Bistrovic, Sadiku (Dk. 89 Tosic), Koomson (Dk. 90 Anıl Koç), Hajradinovic, Thelin, Varga (Dk. 76 Drinkwater)
Goller: Dk. 38 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Thelin (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 9 Thelin, Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Bistrovic (Kasımpaşa), Dk. 45 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan sert ortasında kale önünde Thelin'in yatarak dokunduğu top, kale direğinin yanından auta gitti.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.
38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hakan Özmert'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

 46. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Thelin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
50. dakikada Sidney Sam'in sağ kanattan ortasında Kasımpaşalı savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Gökdeniz'in sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse uzaklaştırdı.

72. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Rakibi Hakan Özmert'ten baskı sonucu topu kapan Bistrovic, meşin yuvarlağı Hajradinovic'e bıraktı. Hajradinovic'in ara pasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Thelin, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Antalyaspor 1-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve goller)

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