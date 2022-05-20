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Antalyaspor 1-1 Galatasaray (Maçın özeti)

#Antalyaspor Galatasaray#Antalyaspor Maçı#Galatasaray
Antalyaspor 1-1 Galatasaray (Maçın özeti)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflarAntalyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
Antalyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar

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Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaştı.

Antalya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 45. dakikasında Ndao'nun golüyle öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 69. dakikada oyuna dahil olan Mostafa Mohamed, 77. dakikada sahne aldı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezonu 52 puanla tamamladı. Ligde 16 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un puanı ise 59 oldu.

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 MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada atılan uzun pasta ceza sahasına giren Wright’ın şutunu kaleci kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Pulgar’ın şutu üstten auta gitti.

31. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı ve karambolde kalan topu, Wright topuğu ile kaleye gönderdi. Kaleciye çarpan top kornere çıktı.

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45. dakikada sol kanattan kale çizgisine inen Wright’ın arka direğe ortasında Ndao topu ağlara yolladı. 1-0

46. dakikada Wright’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik’in sert şutu az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe vuruşunu Gomis ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik’in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Gomis’in pasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun şutu az farkla kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu topu Mustafa Muhammed'e aktardı. Bu futbolcunun dokunuşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 1-1

84. dakikada Kerem Aktürkoğlu’un sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde Berkan Kutlu’nun kafası az farkla auta gitti.

88. dakikada Van Ananholt’un ceza yayı sağ çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Wright.

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Halil, Gomis

 

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#Antalyaspor Galatasaray#Antalyaspor Maçı#Galatasaray

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