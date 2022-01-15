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Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

#Süperlig#Fenerbahçe#Antalyaspor
Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Goller Sosa ve Doğukan Sinik'ten geldi.

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Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde sahneye Sosa çıktı ve Fenerbahçe ilk isabetli şutunda golle tanıştı.

Antalyaspor'un beraberlik golü ise 81. dakikada Doğukan Sinik'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal dönemindeki ilk maçında puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, 33 puanda kaldı. Akdeniz ekibinin puanı ise 23 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

20nci dakikada Fredynin ceza sahası dışında, kaleyi karşıdan gören noktadan orta-şut karışımı vuruşunda top kaleci Berke Özerde kaldı.  

23üncü dakikada Ghachanın sağdan ceza alanı sol çaprazına şutunda topla buluşan Güray Vuralın şutunda kaleci Berke Özer başarılıydı.

43üncü dakikada soldan Doğukan Sinikin kale önüne ortasında, topa yükselen Ghachanın kafasını sıyıran top Bünyamin Balcının önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşu defanstan döndü.

İlk yarı golsüz kapandı.

55inci dakikada Antalyasporda sol çaprazdan Kudryashov topu savunma arkasına sarkan Wright’a gönderdi, topu iyi kontrol eden Wrightın vuruşu savunmanın müdahalesiyle üstten kornere gitti.

63üncü dakikada Osayi sağ kanattan topu ceza alanı içine gönderdi. Ancak kale önünde topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak doğrudan oyun alanının dışına çıktı.

70inci dakikada Wrightın ceza alanı dışından sert şutu, kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

72nci dakikada Fenerbahçe çaprazdan Sosa ile sert vuruş kullandı. Kale önüne yapılan ortada meşin yuvarlak arka direkten ağlarla buluştu: 0-1.

81inci dakikada Admir Mehmedinin ceza sahasına kestiği ortada kaleci topu elinden kaçırdı. Boşa çıkan topta Naldonu vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Doğukan Sinikin sert vuruşu ağlara gitti: 1-1.

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İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Zajc, Sosa, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar

 

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#Süperlig#Fenerbahçe#Antalyaspor

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