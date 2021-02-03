Antalyaspor 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

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Antalyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Gökdeniz ile öne geçen Antalyaspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Akdeniz ekibi, 70. dakikada Veysel Sarı'nın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde ise sahneye Vida çıktı ve skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 45 puanla lider Fenerbahçe'nin 3 puan gerisine düştü. Antalyaspor'un puanı ise 30 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier, topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.

26. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Hutchinson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı.

36. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ljajic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

39. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hutchinson'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Antalyasporlu savunma oyuncusu Veysel Sarı, sol kanatta Larin'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Serbest atışı kullanan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ortasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1

81. dakikada N'Sakala'nın ortasına yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

82. dakikada De Souza'nın pasında Oğuzhan Özyakup, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Özyakup'un sert vuruşunda, Boffin gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel.

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala; Josef; N'Koudou, Atiba, Ljajic, Larin; Aboubakar.

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