Antalyaspor 1-1 Beşiktaş maç özeti (Süper Lig)

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 79. dakikada Rafa Silva kaydetti. Antalyaspor'un sayısı ise 85. dakikada Erdal Rakip'ten geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. kez berabere kalan Beşiktaş, 32 puanla 6. sırada yer aldı. 4 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Antalyaspor ise 22 puanla 14. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek haftayı 'BAY' geçecek. Antalyaspor ise Hatayspor deplasmanına çıkacak.

Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

GOL: 79' Rafa Silva - 85' Erdal Rakip

YENİ HOCALAR İLK PUANLARINI ALDI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk Süper Lig maçından 1 puanla ayrılmış oldu. Antalyaspor'un başındaki ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu ise ilk puanını Beşiktaş'a karşı almıl oldu.

Haberin Devamı

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Beşiktaş’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih’in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

38. dakikada Rafa Silva’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Mert'in kontrolünde auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

72. dakikada rakipten kaptığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Erdal Rakip’in sert şutunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Gedson Fernandes’in ara pasıyla ceza sahasında buluşan Immobile'nin ortasında Rafa Silva kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

83. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Gaich’in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

85. dakikada sol kanattan Van de Streek’in ortasında altıpas noktası üzerinde Erdal'ın şutundu top filelerle buluştu. 1-1