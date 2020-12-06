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Haber Giriş: 06.12.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Antalyaspor 1-0 Ankaragücü (Maçın özeti ve golü)

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Antalyaspor 1-0 Ankaragücü (Maçın özeti ve golü)
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Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederken Ersun Yanal ile ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Antalyaspor, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederken Ersun Yanal, yeni takımıyla birlikte ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 7 maç sonra galip gelen Antalyaspor'a 3 puan getiren tek golü, 45+2. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

VAR İLE KIRMIZI KART VE PENALTI İPTALİ

Öte yandan maçın ilk yarısında ilginç bir pozisyon yaşandı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Eren Albayrak'a gösterdiği kırmızı kart ve çaldığı penaltı düdüğünün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Meler, pozisyonu izledikten sonra kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise maçın 4.hakemi Ramazan Keleş’i arı soktu. Keleş'in tedavisi saha kenarında yapıldı.

 

 

Antalyaspor 1-0 Ankaragücü (Maçın özeti ve golü)

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