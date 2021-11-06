Antalyaspor 1-0 Altay (Maçın özeti ve önemli anları)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda inanılmaz anlar Santimetrelerle kurtuldularİstanbul'da inanılmaz anlar! Santimetrelerle kurtuldular#İstanbul
G.Sarayın maçı tekrar edilecek mi Kural hatası var mı Perde arkasını anlattı...G.Saray'ın maçı tekrar edilecek mi? Kural hatası var mı? Perde arkasını anlattı...#Galatasaray
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Canlı | Dev maçta tempo yüksek Skor...Canlı | Dev maçta tempo yüksek! Skor...#Süper Lig
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Bu millet, bu devleti sana teslim eder miErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu millet, bu devleti sana teslim eder mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Çavuşoğlundan Akdeniz mesajı: Hain planları bozduk, bozmaya devam edeceğizBakan Çavuşoğlu'ndan Akdeniz mesajı: 'Hain planları bozduk, bozmaya devam edeceğiz'#Mevlüt Çavuşoğlu
Sanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştuSanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştu#Çınar Uluslararası Kültür Ve Sanat Derneği
Yerli otomobilden dikkat çeken paylaşımYerli otomobilden dikkat çeken paylaşım!#TOGG
Küfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyorKüfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyor#İYİ Parti
Başakşehir durdurulamıyor Emre Belözoğlu mucizesi...Başakşehir durdurulamıyor! Emre Belözoğlu mucizesi...#Süper Lig
Akılalmaz göç planı Uçağa acil iniş yaptırdılar...Akılalmaz göç planı! Uçağa acil iniş yaptırdılar...#İspanya
Kocaeli Emniyeti: İnsanlıktan nasibini almamış alçak yakalandıKocaeli Emniyeti: İnsanlıktan nasibini almamış alçak yakalandı#Kocaeli
Asgari ücretle ilgili flaş adım Bakanlık harekete geçtiAsgari ücretle ilgili flaş adım! Bakanlık harekete geçti#Asgari Ücret
Demet Şenerin aşk tatiliDemet Şener'in aşk tatili#Demet Şener
Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde Kardeş ülke savaşın eşiğinde...Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde! Kardeş ülke savaşın eşiğinde...#Albin Kurti
HABERLERSpor Arena Haberleri

Antalyaspor 1-0 Altay (Maçın özeti ve önemli anları)

#Süper Lig#Antalyaspor#Altay
Antalyaspor 1-0 Altay (Maçın özeti ve önemli anları)

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü Mukairu kaydetti.

Antalyaspor-Altay maçından en özel fotoğraflarAntalyaspor-Altay maçından en özel fotoğraflar
Antalyaspor-Altay maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Altay karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0'lık skorla kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Galibiyet golünü karşılaşmanın 49. dakikasında Mukairu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor'un puanı 15 oldu. Son 5 maçını kazanamayan Altay ise 16 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasına hareketlenen Doğukan Sinik, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis önce Doğukan Sinik'in ardından da topu önünde bulan Mukairu'nun şutunu kurtardı. Dönün meşin yuvarlağı ağlara göndermek isteyen Fredy de kaleci Lis'i geçemedi.

12. dakika Kappel'in kullandığı kornerde arka direkteki İbrahim Öztürk'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Fredy, sol kanattan kullandığı kornerde topu direk kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

33. dakikada Thiam'ın getirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Bamba, yerden sert vurdu. Kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

Haberin Devamı

39. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Bünyamin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla avuta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49. dakikada ev sahibi Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu'nun defans oyuncularını geçerek sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakika Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içine ara pasına hareketlenen Amilton'un şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Dönün topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın şutunda defans oyuncusuna çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

66. dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bamba, topu ceza sahası yayındaki Pinares'e çıkardı. Pinares'in sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.

86. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın yerde kazanılan serbest vuruşta Pinares, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Boffin topu son anda çeldi.

87. dakikada gelişen Antalyaspor kontra atağında Ghacha kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Ghacha'nın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.
Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Antalyaspor#Altay

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Balkanlarda savaş sesleri Gerilim adım adım tırmanıyor...

Balkanlarda savaş sesleri! Gerilim adım adım tırmanıyor...

#Albin Kurti