Antalyaspor 0-3 Galatasaray (Süper Lig maçı)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Icardi'nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Mauro Icardi çıktı. Asisti yapan isim ise Yunus Akgün oldu.

OSIMHEN'DEN İNANILMAZ GOL

Galatasaray'da oyuna 78. dakikada dahil olan ve 80. dakikada attığı gol VAR'a takılan Osimhen, 90+3. dakikada kaydettiği rövaşata golüyle skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 25 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

DEPLASMAN REKORU GELDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 13 deplasman maçını da kazanarak Fenerbahçe'nin bu alandaki 12 maçlık rekorunu kırdı ve lig tarihinin en uzun deplasman galibiyet serisine imza attı.

Haberin Devamı

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Güray’ın sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Sallai’nin sert şutunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi

38. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası içerisine yerden bıraktığı pası alan Mertens’in şutunda meşin yuvarlak kaleci kaleci Kenan Piric'ten sekti. Tekrar topu önünde bulan Mertens’in vuruşunda yine Piric meşin yuvarlağı kurtardı.

45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Sam Larsson'un kafa vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

46. dakikada Erdal'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Berkan Kutlu'nun kale çizgisi önüne çevirdiği topa Sallai'nin dokunuşunda kaleci gole izin vermedi.

52. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktasına yakın bir noktada topu alan Mauro Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Haberin Devamı

90+2. dakikada Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu kontrol eden Victor Osimhen sol çaprazdan röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi.