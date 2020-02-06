Antalyaspor 0-0 Sivasspor

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahasına giren Hakan Özmert'in şutunda, top Demir Grup Sivasspor savunmasından sekerek kornere gitti.

19. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ferhat Kaplan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Isaac Cofie'nin Eren Albayrak'a sert müdahalesini şiddetli faul olarak değerlendirip, bu oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

49. dakikada Harun Alpsoy'un ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural yatarak topu kontrol etti.

74. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Salih Dursun'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Skuletic'in kafayla aşırtma pası sonrası ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Antalya



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm (Dk. 85 Bünyamin Balcı), Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy (Dk. 77 Chico), Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik (Dk. 60 Amilton), Mukairu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Papp, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 66 Skuletic), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Uğur Çiftçi), Yasin Öztekin (Dk. 46 Fatih Aksoy), Yatabare

Kırmızı kart: Dk. 41 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Fatih Aksoy, Dk. 86 Skuletic (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, kadroda revizyona gitti.



Teknik direktör Tuna, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın 11'inde yer alan isimlerden 10'unu sahaya sürmezken, yalnızca Mukairu'ya başlangıç kadrosunda görev verdi.

Antalyaspor'un Sivasspor karşısındaki ilk 11'i, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik ve Mukairu'dan oluştu.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferlerinden Ersan Adem Gülüm ile N'Dinga, ilk resmi maçlarına çıktı.



- Demir Grup Sivasspor'da 6 değişiklik



Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde 5-1 kaybettikleri Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inden Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt , Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa'yı Antalyaspor karşısında da sahaya sürerken, 6 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Gaziantep FK karşılaşmasının başlangıç kadrosundan Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy ve Emre Kılınç'ın yerine, Ali Şaşal Vural, Isaac Cofie, Paul Papp, Samba Camara, Yasin Öztekin ve Ziya Erdal'ı Antalyaspor önünde sahaya sürdü.

Öte yandan, Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerde boşluklar dikkati çekerken, maçı az sayıda taraftar takip etti.





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