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Antalyaspor 0-0 Gaziantep FK / Maç sonucu

#Antalyaspor#Gaziantep Fk
Antalyaspor 0-0 Gaziantep FK / Maç sonucu

Süper Lig'in 23. haftasında düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

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Antalya'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken ekipler hanesine birer puan yazdırdı.

Puanını 24 yapan Antalyaspor, ligde 17. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 32 puanla 9. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doğukan Sinik’in sert şutunda top kale direğinin sağından auta gitti.
22. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert’in penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Naldo, kafayla köşeye gönderdiği top kaleci Günay’da kaldı.
29. dakikada ceza sahası sol çaprazda Mehmedi ile verkaça giren Wright’in ceza sahası yayı içerisinden sert şutunu kaleci Günay son anda çeldi.
31. dakikada sol kanattan bindiren Doğukan Sinik’in ceza sahası yayına gönderdiği topa hareketlenen Fredy’nin yerden şutunda top kalecide kaldı.
37. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kitsiou’nun şutunda top kaleci Boffin’de kaldı.
45+1. dakikada ceza sahası içerisinde Figueiredo’nun pasıyla altı pas önünde topla buluşan Furkan Soyalp’in şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.

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#Antalyaspor#Gaziantep Fk

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