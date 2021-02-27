Antalyaspor 0-0 Başakşehir (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşılaştı.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 34 yaptı.

Başakşehir ise 5 maçlık yenilgi serisine 1 puanla son verdi ve puanını 24'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Crivelli, topu kale önüne çevirdi. Burada uygun pozisyonda bulunan Gulbrandsen topa dokunamayınca savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz berabere tamamlandı.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada vücut çalımı ile kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topu önüne alan Gulbrandsen'in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Doğukan, Amilton, Orgill

Başakşehir'in 11'i: Volkan, Duarte, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

Süper Lig'de 10 maçtır yenilmeyen Antalyaspor, lig tarihinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yakaladı. Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kaybeden ve devam eden en uzun yenilgi serisinin sahibi olan Başakşehir, aynı zamanda kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Süper Lig'in o sezonuna "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara rakip olduğu son dokuz maçı kazanamayan Antalyaspor, bu sezonun ilk yarısında Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.

Başakşehir bu sezon ilk golü yediği 14 Süper Lig maçının 12'sini kaybederken, Antalyaspor açılışını yaptığı hiçbir karşılaşmadan mağlup ayrılmadı. Bu sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan iki oyuncudan biri olan Amilton, bu gol katkılarının %83.3'ünü iç saha maçlarında yaptı.

Başakşehir santrforu Enzo Crivelli, Antalyaspor'a karşı sahaya çıktığı son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımları konuk ettiği 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ersun Yanal, tek yenilgisini 2006/07 sezonunda aldı. Başakşehir'in başında çıktığı dört Süper Lig maçını da kaybeden Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde aynı sezonda üst üste beş yenilgi almadı.

ANTALYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Nacer Chadli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in ise sakatlıkları sürüyor.

Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 28. haftada İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

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