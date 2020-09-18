MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriAntalya'nın Süper Lig ekipleri 2. haftayı da kayıpsız geçmek istiyor!
GeriFutbol Antalya'nın Süper Lig ekipleri 2. haftayı da kayıpsız geçmek istiyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Antalya'nın Süper Lig ekipleri 2. haftayı da kayıpsız geçmek istiyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'nın Süper Lig ekipleri 2. haftayı da kayıpsız geçmek istiyor!
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, ilk hafta rakiplerini 2-0'lık skorlarla yenerek iyi başlangıç yaptıkları yeni sezondaki ikinci maçlarını da puan kaybı olmadan geçmek istiyor.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ligde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında, 13 Eylül Pazar günü konuk ettiği Gençlerbirliği'ni, Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 yenen Antalyaspor, ikinci hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş ile Süper Lig tarihinde 49. kez karşılaşacağı bu mücadeleye, Gençlerbirliği maçından sonra izin yapmadan teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde galibiyet parolasıyla hazırlandı.

- Nuri ve Orgill ilk maçlarına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor formasıyla ilk resmi maçına Gençlerbirliği mücadelesinde çıkan ve 23 dakika süre alan tecrübeli oyuncu Nuri Şahin'in ile 12 dakika sahada kalan Dever Orgill ve sakatlık sürecini atlatıp ilk hafta 3 dakikalık performans sergileyen yıldız futbolcu Lukas Podolski, Beşiktaş maçında da görev verilmesi halinde sahada olacak.

Antalyanın Süper Lig ekipleri 2. haftayı da kayıpsız geçmek istiyor


- Alanyaspor'un gol açılışı Davidson'dan

Süper Lig'de ilk hafta 12 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, Davidson ve Caulker'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Alanyaspor'un yeni transferlerinden Davidson Pereira, turuncu-yeşilli formayla çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla beğeni kazandı.

Yeni takımının yeni sezondaki ilk golünü de atan 29 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu, ilk hafta 90 dakika boyunca sahada mücadele verdi.

- Yeni transferlerin ilk hafta performansı

Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferlerinden Davidson'un yanı sıra Adam Bareiro, Fatih Aksoy, Berkan Kutlu, François Moubandje, turuncu-yeşilli formayı ilk kez Sivas deplasmanında giydi.

İsviçre uyruklu defans oyuncusu François Moubandje 90 dakika formasını ıslatırken, Paraguaylı forvet Bareiro 83, defans oyuncusu Fatih Aksoy 73, orta saha oyuncusu Berkan da yeni takımlarındaki ilk resmi maçlarında 3 dakika süre aldı.

- Kayserispor ile 9. randevu

Ligin ikinci haftasında Hes Kablo Kayserispor'u yarın konuk edecek turuncu-yeşilli takım, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde hazırlandığı maçta, rakibini yenerek Demir Grup Sivasspor galibiyetinden sonra 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Alanyaspor, Süper Lig'de bulunduğu 2016-2017 sezonundan bu yana rakibiyle 8 kez karşılaştı. Akdeniz temsilcisi bu maçların 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti, 1 mücadelede berabere tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda rakibine 18 gol atan, kalesinde ise 8 gol gören Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a 4 iç saha maçında sadece 1 kez mağlup oldu.

 

Antalyanın Süper Lig ekipleri 2. haftayı da kayıpsız geçmek istiyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle