Antalya'daki turistler Galatasaray-Fenerbahçe derbisini büyük bir heyecan ile bekliyor

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Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ülkemizde bulunan turistler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Uzun süredir Antalya'da yaşayan turistler futbol takımlarımızın taraftarı olmaya başladılar. Kritik derbi öncesinde mikrofon uzattığımız Fenerbahçeli bir turist, "Ben Antalyaspor’u takip ediyorum ama Fenerbahçeliyim. Heyecanlı bir maç olacak. Fenerbahçe’nin kazanmasını istiyorum. Yıllarca onları takip ettim. Galatasaray kazanırsa üzüleceğim. Umarım bu sefer tam tersi olacak" dedi.

Galatasaraylı bir turist ise, "Galatasaray’ı seviyorum. Galatasaray’ın kazanmasını istiyorum. Fenerbahçe kazanırsa ağlarım" şeklinde konuştu.