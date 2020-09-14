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Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Antalya'daki Muaythai 10. Khan terfi sınavına yoğun ilgi

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Antalya'daki Muaythai 10. Khan terfi sınavına yoğun ilgi
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12 Eylül 2020 tarihinde Antalya'da Gerçekleşen Muaythai 10. Khan terfi sınavına 200 sporcu katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından yapılan 10. Khan sınavına Antalya merkezinin yanı sıra Alanya ve diğer ilçelerinden yoğun katılım oldu.

Covid 19 önlemleri çerçevesinde yapılan faaliyete yoğun ilgiden dolayı sporcular 10 kişilik gruplar halinde salona alınarak sınavlar gerçekleştirildi.

Antalyadaki Muaythai 10. Khan terfi sınavına yoğun ilgi

Konu ile ilgili açıklana yapan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna, "Pandemi dolayısıyla faaliyetlerin durması sonrası eğitim ile başlayan organizasyona yoğun ilgi bizi sevindirdi. Bildiğiniz gibi spor beslenme ve beden eğitimi hastalıklara karşı iyi bir silah bağışıklığın dostu. Ancak insanların dikkatli mesafeli, maskeli olmaları şartıyla sporu yapmalarını öneriyoruz Sınavda görev alan komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Antalyadaki Muaythai 10. Khan terfi sınavına yoğun ilgi

 

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