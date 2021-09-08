Antalya'da Ladies Cup heyecanı! 4 takım kozlarını paylaşacak
Nirvana Cosmopolitan Hotel bünyesindeki Cosmos Sports Center’i antrenman ve maç tesisi olarak belirleyen Antalya Güneşi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk turnuvasını 13-15 Eylül’de gerçekleştiriyor.
“Nirvana Ladies Cup”a Antalya Güneşi GSK yanında Antalya 07 Basketbol, Emlak Konut ve Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK takımları katılacak.
Cosmos Sports Center’ın 4 numaralı sahasında oynanacak maçların programı şöyle;
Katılan Takımlar:
- Antalya Güneşi GSK
- Antalya 07 Basketbol
- Emlak Konut
- Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK
Turnuva Programı:
13 Eylül Pazartesi 2021 - Nirvana Cosmos Sports Center – Saha 4
- 16:00 Antalya Güneşi GSK – Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK
- 18:00 Emlak Konut – Antalya 07 Basketbol
14 Eylül Salı 2021 - Nirvana Cosmos Sports Center – Saha 4
- 14:00 Antalya 07 Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK
- 16:00 Antalya Güneşi GSK - Emlak Konut
15 Eylül Çarşamba 2021 - Nirvana Cosmos Sports Center - Saha 4
- 14:00 Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK– Emlak Konut
- 16:00 Antalya 07 Basketbol - Antalya Güneşi GSK
SPOR TURİZMİNDE NİRVANA İMZASI
Akdeniz turizminde başarıyla yer alan Kilit Hospitality Group bünyesindeki Nirvana Cosmopolitan Hotel, 2021 yılından itibaren yepyeni çehresi, 579 yeni odası, çok amaçlı spor salonları, çim futbol sahaları, tenis kortları, fitness salonları, yenilenmiş SPA merkezi, koşu parkurları ve 2000 kişilik Kongre Merkezi’yle spor turizminin hizmetinde olacak.