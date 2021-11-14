Antalya'da düzenlenen "MLO Strongman Champions League'de zafer Kelvin De Ruiter'in

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Hamit Altıntoptan Şenol Güneşe olay göndermeHamit Altıntop'tan Şenol Güneş'e olay gönderme! #Hamit Altıntop
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğluna Lütfü Türkkan tepkisi15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi#Kılıçrdaroğlu
Tekirdağ’da ailesini katletmişti Son mesajı ortaya çıktıTekirdağ’da ailesini katletmişti! Son mesajı ortaya çıktı#Tekirdağ
ABDden savaşa hazır olun mesajı... NAZİ planı masadaABD'den 'savaşa hazır olun' mesajı... NAZİ planı masada!#Rusya
Yunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakise zor soruYunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakis'e zor soru!#Yunanistan
Tartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacakTartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacak!#Koronavirüs
Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındıFedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı#Fedon
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
Babasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu Türkiyenin dört bir yanına satıyorBabasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor#Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Antalya'da düzenlenen "MLO Strongman Champions League'de zafer Kelvin De Ruiter'in

#MLO Strongman Champions League#Kelvin De Ruiter#Antalya
Antalyada düzenlenen MLO Strongman Champions Leaguede zafer Kelvin De Ruiterin

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.

Haberin Devamı

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ikinci ve son gününde, İskele Meydanı Şelale Önü'nde üç yarış gerçekleştirildi.

Halka açık alandaki ilk yarışta tır çekme mücadelesi yapıldı. Organizasyon, araba kaldırma ve üzeri kum torbalarıyla dolu pikap araba itme yarışlarıyla sona erdi.

Toplam 16 etap sonunda Alanya'da gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından, Hollanda'dan Kelvin De Ruiter birinci, Letonya'dan Aivars Smauktelis ikinci, Finlandiya'dan Mika Torro da üçüncü olmayı başardı.

Dereceye girenlere ödüllerini Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MLO Strongman Champions League#Kelvin De Ruiter#Antalya

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti