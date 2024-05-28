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Süper Lig ekibi, Alex'i Türkiye'ye getirdi! İzdiham yaşandı

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#Transfer#Alex De Souza#Antalyaspor
Süper Lig ekibi, Alexi Türkiyeye getirdi İzdiham yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 22:35

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başına geçen Teknik Direktör Alex de Souza, Antalya'da büyük coşkuyla karşılandı. Havalimanında Antalyasporlu taraftarca karşılanan Brezilyalı teknik direktör perşembe günü kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

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Antalyaspor’da ilk imza yeni sezonda takımı yönetecek olan Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile atılıyor. Kırmızı-beyazlı takımın Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından göreve başlayacağını açıkladığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı yeni CIP Salonu’na gelen Alex de Souza’yı kırmızı-beyazlı Antalyasporlu taraftarların yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlarda sevgi gösterileri ile karşıladı.

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"TÜRKİYE’YE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Antalyaspor’un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza’yı Antalya Havalimanı’nda kırmızı-beyazlı takımın yöneticileri karşıladı. Havalimanında konuşan Alex de Souza, “Öncelikle beni karşılamaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye’ye bir kez daha geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra da çalışmalara başlayıp, iyi şeyler yapmaya çalışacağız. En büyük Antalyaspor" dedi.

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Süper Lig ekibi, Alexi Türkiyeye getirdi İzdiham yaşandı

PERŞEMBE GÜNÜ İMZA ATIYOR

Antalyaspor’dan yapılan açıklamaya göre futbolculuk döneminde uzun yıllar Fenerbahçe’de forma giyen Alex de Souza’nın 30 Mayıs Perşembe günü kendisini 2 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayacak olan sözleşmeyi imzalayacağı açıklandı. Alex de Souza’nın Antalyaspor’da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacağı öğrenildi. Süper Lig’de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Brezilyalı oyuncu, uzun yıllar Fenerbahçe’nin kaptanlığı yapmıştı. Teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takım ile başlayan Alex de Souza, genç takımla çıktığı 25 maçta 15 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Kariyerinde çalıştırdığı tek profesyonel takım olan Brezilya Serie B temsilcisi Avai FC’nin başında 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.17 puan ortalaması tutturdu.

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#Transfer#Alex De Souza#Antalyaspor

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