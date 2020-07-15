Antalya'da 2. ve 3. lig play-off sevinci

Maçların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci yeni normalleşme döneminde Antalya'da 20-28 Temmuz'da oynanması kararı kentte olumlu karşılandı.



Kararın, sahip olduğu konaklama ve FIFA kriterlerine uygun spor tesisleriyle her türlü organizasyona hazır olan Antalya'da, iç turizmi hareketlendirmesi bekleniyor.



Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA muhabirine, salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Antalya'da da turizmde zor bir dönem geçirildiğini söyledi.



Yabancı turistlerin kente gelmeye başladığını aktaran Yaşacan, "TFF Antalyamız için çok güzel bir karar aldı. Antalyamızın buna ihtiyacı vardı. TFF'nin aldığı karar, iç turizmi canlandıracak. Bölgemizdeki otelcilere ve acentecilere bir moral olacaktır." dedi.



Yaşacan, böylesi bir organizasyonun kentte yapılmasının, önümüzdeki yıllarda benzer bir durum yaşanması halinde yabancı ülkelere Antalya'da her türlü imkanın olduğunun gösterilmesi açısından emsal olacağını ifade etti.



- "Antalya dünyaya hazır"



Organizasyon kapsamında Antalya'ya gelecek 20 takımda, oyuncu, sağlık ve teknik heyet ile idarecileriyle yaklaşık bin kişinin otellerde konaklayacağına değinen Yaşacan, "Maçlar, televizyondan canlı olarak yayımlanacak. Bu sayede oteller ve bölgemizdeki güzellikler halkımıza yansıtılacak. Herkes görüntüleri görünce gönül rahatlığıyla buraya gelecek." ifadelerini kullandı.



Turnuvayla kentteki saha ve otel imkanlarının herkese tanıtılacağını vurgulayan Yaşacan, "Antalya'da, dünya ligini kaldırabilecek, FIFA standartlarında saha ve tesisimiz var. Antalya, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hazır." diye konuştu.



Yaşacan, organizasyonda Kovid-19 ile ilgili gerekli önlemlerin çok dikkatli şekilde alınacağını kaydetti.

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