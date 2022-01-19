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Antalya Hipodromu açıldı! Türkiye'nin en büyüğü...

#Antalya Hipodromu#Hipodrom#TJK
Antalya Hipodromu açıldı Türkiyenin en büyüğü...

Türkiye’nin 3’üncü en büyük hipodromu, Antalya Hipodromu açıldı. İlk yarışların da yapıldığı açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Sanayi devrimine kadar dünyanın tarihi at sırtında yazıldı. Ordular taşındı, ülkeler fethedildi. Bu nedenle çok önemli noktalarda at nallarını görüyoruz" dedi.

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Adana Yeşiloba, Ankara 75. Yıl, Bursa Osmangazi, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul Veliefendi, İzmir Şirinyer, Kocaeli Kartepe ve Şanlıurfanın ardından Türkiyenin 10uncu hipodromu, Antalyada açıldı. Diyarbakır ve Ankaranın ardından Türkiyenin en büyük 3üncü hipodromu olan Antalya Hipodromunun açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yarışseverler katıldı.

810 bin 762 metrekare alana kurulu hipodromda kış yarış sezonu bugün başladı. Kış yarış sezonu, 8 Nisan 2022’de sona erecek. 16 Kasım 2022 tarihinde ise sonbahar yarış sezonu başlayacak. Arap atları için 105, İngiliz atları için 137 adet olmak üzere, toplamda 242 koşu gerçekleştirilecek. Koşular, ocak, şubat, mart, nisan, kasım, aralık ayları olmak üzere 6 ay boyunca, her çarşamba ve cuma günü koşulacak.

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Antalya Hipodromu açıldı Türkiyenin en büyüğü...



ŞAMPİYON JOKEYLER AT BİNDİ

Açılışın hemen ardından bugün 5i İngiliz, 2si ise Arap safkanlarına mahsus 7 yarış gerçekleştirildi. Bu yarışlarda şampiyon jokeyler de at bindi. Jokeyler Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya, ilk defa Antalya Hipodromu pistinde at koşturdu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, atçılığın Türk kültüründe önemli yeri olduğunu belirtti. Özkaldı, "Bakanlığımız bu kültürün mirasçısı olarak günümüzde yaşatılması için gereken önemi veriyor. At yetiştiriciliği açısından önemli yollar katettik. Son yüzyılda sanayi devrimi etkisiyle makineleşme arttı. Teknolojinin ilerlemesi hayvanların ulaşımda kullanımının azalmasına sebep oldu. Atlar hayallerimizde kalamayacak kadar önemliydi. Sanayi devrimine kadar dünyanın tarihi at sırtında yazıldı. Ordular taşındı, ülkeler fethedildi. Bu nedenle çok önemli noktalarda at nallarını görüyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Özkaldı, bu sporun yaşatılmasının oldukça önemli olduğunu da belirterek ekonomiye büyük katkı sağladığını anlattı.

TJK Başkanı Serdal Adalı da yarış sektörünün cazibe merkezi olduğunu söyledi. Sektörün istihdamı yüksek bir değer olduğunu da kaydeden Adalı, "Atçılığın geliştirilmesi için çalışıyoruz. TJK olarak yarışçılık ve yetiştiricilik faaliyetlerini geliştiriyoruz. Türk atçılığını dünyada belirli bir seviyeye getirmek için çalışıyoruz ve bunda da kararlıyız" diye konuştu.

Antalya’nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu türden tesislerle daha çok tanınacaktır. 2021 yılında 9 milyondan fazla misafiri şehrimizde ağırladık. Antalya Hipodromu da artık bu şehirde hizmete açıldı. Görev süremiz içerisinde Antalya’da kültür, sanat ve alternatif turizm çalışmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Hipodrom, turizmi 12 aya yayma noktasında önemli bir mihenk taşı olacaktır" dedi.

ANTALYA HİPODROMU

Antalya Hipodromu sentetik ve yarı sentetik olmak üzere iki yarış pistine sahip. Her ikisi de 20 metre genişliğinde olan pistlerden sentetik olanın uzunluğu 1980 metre, yarı sentetik pistin uzunluğu ise 1830 metre. Antalya Hipodromu, devam eden aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gece yarışlarına da ev sahipliği yapabilecek.

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#Antalya Hipodromu#Hipodrom#TJK

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