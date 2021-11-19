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Antalya Hipodrom, ocak ayında açılıyor

#At Yarışları#Antalya Hipodrom#TJK
Antalya Hipodrom, ocak ayında açılıyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanan Antalya Hipodrom, 2022'nin Ocak ayında hizmete açılıyor. Türkiye'nin sentetik ve yarı sentetik iki pistine sahip tek hipodromu olan Antalya Hipodrom, 1104 ahır kapasitesine sahip. Hipodromda sezon kasım ayında başlayacak, nisan ayında sona erecek.

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Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2017 yılında yapımına başlanan Antalya Hipodrom inşaatında sona yaklaşıldı. 810 bin metrekare alan üzerine kurulan hipodrom, iki pisti, 1104 ahırı ile dikkat çekiyor. Sentetik ve yarı sentetik olmak üzere iki koşu pistinin bulunduğu Antalya Hipodrom, Türkiye'deki 10'uncu hipodrom olarak yarış fikstüründe yerini alacak.

İstanbul'un ardından ikinci sentetik pistin 1930 metre uzunluğunda olduğunu belirten Antalya Hipodrom Genel Müdürü Murat İşçen, yarı sentetik ikinci pistin ise 1860 metre uzunluğunda, kum ve elyaf karışımı özel bir yapıya sahip olacağını kaydetti. İşçen, şöyle konuştu:

“Ocak ayı itibarıyla 1104 olan ahırımızın 720'sini hizmete hazır hale getireceğiz. Kısa sürede 1104 yarış atını burada ağırlayacağız. İklimsel şartlar nedeniyle Antalya Hipodrom'u, kış hipodromu olarak planladık. Sezon kasım ayında başlayacak, nisan ayında son bulacak. Yöre insanının istihdamı konusunda da burası fark yaratacak. Buraya atların gelmesiyle, onların bakımıyla ilgili personel de burada kalacak. Bu da bölge esnafına olumlu katkı sağlayacak."

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TJK'nin 10'uncu hipodromunun Antalya Hipodrom olduğunu sözlerine ekleyen İşçen, “1400 kişilik oturmalı tribünü, 400 kişilik de loca ve protokol tribünü bulunuyor. Yarışları ayakta izlemek isteyenler için de açık alan bulunuyor. Yarış günlerinde burada binlerce at yarışı tutkununu ağırlayabileceğiz" diye konuştu.

Hipodrom içinde kurulan atlı terapi merkezinde, TJK'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği alanda engelli çocuklar için terapi günleri düzenleneceğini de aktaran İşçen, piknik alanlarında ise bölge halkının keyifli saatler geçirebileceğini söyledi.

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#At Yarışları#Antalya Hipodrom#TJK

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